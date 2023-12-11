16:20 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
МЧС Башкирии предупредило о морозах до — 43 градусов
В Башкирии ожидаются аномальные морозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
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Так, в республике сохранится среднесуточная температура на 14−20° ниже климатической нормы, в северо-восточных районах сильный мороз до −40, −43°.
Завтра в Башкирии прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −31, −36°, в северо-восточных районах сильный мороз −40, −43°, местами до −26°, днем −25, −30°, местами до −20°. На дорогах ночью и утром местами дымка 1−2 км.