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Главные новости к вечеру 11 декабря
16:20 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

МЧС Башкирии предупредило о морозах до — 43 градусов

В Башкирии ожидаются аномальные морозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Сейчас в Остине: +9° 2 м/с 43% 752 мм рт. ст. +13°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, в республике сохранится среднесуточная температура на 14−20° ниже климатической нормы, в северо-восточных районах сильный мороз до −40, −43°.

Завтра в Башкирии прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −31, −36°, в северо-восточных районах сильный мороз −40, −43°, местами до −26°, днем −25, −30°, местами до −20°. На дорогах ночью и утром местами дымка 1−2 км.

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