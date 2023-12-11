14:19 (мск), источник: Комсомольская правда
Когда наступит тепло: синоптики рассказали о погоде на неделю с 12 по 17 декабря в Перми и Пермском крае
Синоптики рассказали, какой будет погода в Перми и Пермском крае на неделе с 12 по 17 декабря 2023.
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Пермский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Перми и Пермском крае на ближайшую неделю с 12 по 17 декабря 2023.
В течение этой недели в Перми и Пермском крае начнет постепенно теплеть. Однако до четверга потепление не будет сильно ощущаться из-за ветра. Прогноз погоды на ближайшие дни, с 12 по 17 декабря 2023, в Пермском крае опубликовал Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Во вторник, 12 декабря, влияние антициклона сохранится. В связи с этим в Пермском крае еще продолжатся ночные морозы до −39…-30 градусов и на юго-востоке ниже −40. На севере региона столбики термометров покажут −27…-22. Днем усилится ветер, в западных районах выпадет небольшой снег. В течение дня потеплеет до −22…-17 градусов, в горах и низинах до −27.
В Перми пока ожидается без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы окажется на уровне −30 градусов, а днем будет в пределах −22…-20.
С середины недели синоптики обещают в Перми и Пермском крае значительное потепление.
В среду, 13 декабря, облачность в Пермском крае увеличится, но по-прежнему останется без существенных осадков, в том числе и в Перми. Температурный фон еще будет немного пониженный. Ночью ожидается около −24…-19, в горах −29, днем −19…-14. В Перми ночью около −21, днем около −15 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный.
В четверг, 14 декабря, характер погоды в Перми и Пермском крае не поменяется. Температура воздуха приблизится к климатической норме. Ночью ожидается в пределах −23…-18, днем −18…-13, в Перми около −20 и −15 градусов соответственно.
В пятницу, 15 декабря, на погоду в Перми и Пермском крае продолжит влиять антициклон. В течение дня выпадет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до отметки −20…-15, днем потеплеет до −15…-10 градусов. В Перми без существенных осадков, ночью около −16, днем −13.
По предварительному прогнозу синоптиков, в выходные дни, 16 и 17 декабря, в Перми и Пермском крае ожидается умеренно-холодная погода. Пройдет небольшой и умеренный снег, в отдельных районах по западу и югу — сильный снегопад.