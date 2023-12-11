14:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Удаленный режим в школах Екатеринбурга продлили еще на один день
Школы Екатеринбурга останутся на удаленном режиме работы до 12 декабря.
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Удаленный режим работы в школах Екатеринбурга продлили еще на один день. Ученики будут оставаться дома до 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Для учеников, которые все же пришли в школу, уроки состоятся по расписанию, — пояснили в мэрии Екатеринбурга.
Продлить такой режимы работы было решено из-за сильных холодов. В ночь с 11 на 12 декабря ожидаются сильные заморозки.
Напомним, что дети с первого по четвертые классы могут остаться дома, если на улице температура воздуха опустилась ниже 28 градусов без ветра или ниже 25 градусов с ветром. Школьники с пятого по девятый класс могут не приходить в учреждение, если похолодало до −30 градусов без ветра или −28 градусов с ветром. Старшеклассники остаются дома, если температура опустилась до −32 градусов без ветра и −30 градусов с ветром.