15:23 (мск), источник: dostup1.ru
Мороз спровоцировал мусорные завалы в Челябинске
По оценке специалистов, улучшение ситуации произойдет при потеплении, которое синоптики прогнозируют в ближайшие дни.
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В Челябинской области из-за аномальных холодов наблюдаются перебои в работе техники по транспортированию ТКО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЦКС.
Аномальные холода повлияли на график выхода мусоровозов на маршруты. Из-за замерзания гидравлических узлов и механизмов техника выходит из строя. Наиболее остро проблема проявляется в утренние часы, когда температура воздуха особенно низкая.
С подобными проблемами сталкиваются все транспортные компании, занятые в вывозе ТКО в Челябинском, Магнитогорском и Карабашском кластерах. Ситуацию осложняют автомобили, припаркованные в узких проездах и рядом с контейнерами.
По оценке специалистов, улучшение ситуации произойдет при потеплении, которое синоптики прогнозируют в ближайшие дни.