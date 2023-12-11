14:33 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Ледовый городок на площади Советов в Кемерове откроется 23 декабря
Праздник для жителей и гостей города начнётся в 12:00.
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Ледовый городок на площади Советов в Кемерове откроется 23 декабря, сообщает пресс-служба администрации города. Праздник для горожан начнётся в 12:00.В программу мероприятий входят: шествие ростовых кукол, представление «Большие сибирские каникулы», локации «Зимние забавы» и выставка-дефиле зимних костюмов. Кроме того, в празднике задействуют и залитый на площади каток. Там состоится презентация школы фигурного катания, а на хоккейной коробке — турнир по хоккею с мячом.