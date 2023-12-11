15:27 (мск), источник: Новая Кубань
В Краснодаре стоимость проезда на 9 автобусных маршрутах повысили до 45 рублей
Аналогичным образом до конца декабря подорожают еще 9 маршрутов.
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В Краснодаре в начале декабря в ряде автобусов появились объявления.
В них сообщалось о повышении стоимости проезда на 5 рублей — до 45 рублей соответственно. Данная ситуация вызвала возмущение у многих жителей кубанской столицы.
Подробнее об этом ранее писала «Новая Кубань». В администрации Краснодара сообщили, что всего подорожание проезда запланировано на 18 маршрутах. Оно будет постепенно внедряться с 9 по 17 декабря. Позднее в мэрии регионального центра уточнили, что изменение стоимости билетов перенесли с 9 на 23 декабря 2023 года. По состоянию на сегодняшний день проезд стоит 45 рублей уже на 9 маршрутах. В их числе — № 60, 61, 77, 4, 36, 47, 65, 182 и 183.
В пятницу, 15 декабря, билеты подорожают на маршрутах № 138а и 140а, 16 декабря — на маршруте № 85, а с 17 декабря — на маршрутах № 166а, 174а и 160а.
«Тариф на маршрутах № 25, 30 и 37 вырастет не с 9, а с 23 декабря», — резюмировали в мэрии Краснодара.