15:14 (мск), источник: РИА Новости
Проектирование участка трассы ВСМ Москва-Казань завершили
В РЖД сообщили о завершении проектирования участка трассы ВСМ Москва-Казань.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Проектирование участка трассы высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью завершено, сообщил замглавы РЖД Олег Тони в рамках заседания совета по развитию транспортного комплекса в субъектах РФ при Совете Федерации.
«Следующая это Москва-Казань-Екатеринбург. Проектирование по первому участку Москва- Казань завершено, трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации».
На текущий момент утверждено создание национальной сети высокоскоростного движения протяженностью 3,75 тысячи километров, которая охватывает около 80% населения России. Основными проектами являются создание линий между Москвой и Санкт-Петербургом, также трассы между Москвой, Казанью и Екатеринбургом, третьим проектом ВСМ является магистраль между столицей, Воронежем, Ростовом-на-Дону и Адлером.
Новым проектом в создании сети высокоскоростных железнодорожных магистралей является трасса Москва-Минск. По словам Тони, российская часть трассы уже внесена в схему территориального планирования.
«Сейчас мы ведем работу с нашими белорусскими коллегами по определению порядка дальнейших совместных действий по разработке этого проекта», — заключил замглавы РЖД.