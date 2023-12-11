Главное
Главные новости к вечеру 11 декабря
15:32 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В зоне СВО погиб офицер Сергей Бурьянов из Ростовской области

40-летний подполковник получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания, сообщает donday.ru.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В зоне СВО погиб офицер Сергей Бурьянов из Ростовской области. По информации портала, военнослужащего не стало в сентябре 2022 года.

Сергей был уроженцем Каменского района. В спецоперации принимал участие с самого ее начала. В школе, где учился герой, открыли мемориальную доску в его честь.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 За плохую обработку дорог накажут управляющие компании Ростова
Участок трассы М-4 «Дон» перекрыли из-за ДТП с грузовиками
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта