15:32 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В зоне СВО погиб офицер Сергей Бурьянов из Ростовской области
40-летний подполковник получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания, сообщает donday.ru.
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В зоне СВО погиб офицер Сергей Бурьянов из Ростовской области. По информации портала, военнослужащего не стало в сентябре 2022 года.
Сергей был уроженцем Каменского района. В спецоперации принимал участие с самого ее начала. В школе, где учился герой, открыли мемориальную доску в его честь.