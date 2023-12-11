16:09 (мск), источник: СуперОмск
Волков обещают не пускать в Омск вслед за косулями
С наступлением зимы 2023 года на территории Омска и области наблюдается не вполне стандартная активность диких животных.
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В частности, жители региона чаще обычного наблюдают выход к населенным пунктам косуль. Так, в понедельник, 11 декабря 2023 года, сразу несколько особей приметили среди бела дня неподалеку от деревни Приветное Омского района, а днем ранее появлялись свидетельства о появлении парнокопытных в черте Омска.
Впрочем, подобная нестандартная миграция, по мнению автора, может привести к «сопутствующему» перемещению ближе к городской черте хищников, например волков. За проверкой такой теории корреспондент «СуперОмска» обратился в региональное «Управление по охране животного мира». В ведомстве подобное развитие событий по большому счету свели к нулю, обратив внимание на два фактора — малую численность волков и активность омичей-охотников.
«Плотность волка настолько незначительная в южной части Омской области, что существенного ущерба волк не нанесет. Охотники, в первую очередь, добудут этого волка, поскольку этот хищник — желанный трофей», — пояснили специалисты по омской фауне.
Напомним, ранее в «Управлении по охране животного мира» Омской области объясняли «СуперОмску» появление волка на проселочной дороге вблизи населенного пункта Горьковского района, снятое очевидцами и наделавшее шуму в социальных сетях.