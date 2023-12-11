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Главные новости к вечеру 11 декабря
15:46 (мск), источник: АиФ Самара

Никакого салюта. В Самаре на Новый год отменили концерт и фейерверк

Об этом объявили на совещании в администрации Самары.

В предстоящий новый год на площади имени Куйбышева города Самары не будет традиционного концерта и фейерверка. Вместо этого, горожан и гостей города приглашают посетить дом Деда Мороза, которая снова откроет свои двери в новогоднюю ночь. Кроме того, на площади Куйбышева будут работать катки, а любители экстрима смогут покататься на тюбингах с горки. Различные торговые точки с едой и напитками также будут предоставлены для посетителей.

Все районы города будут радовать своих жителей новогодними утренниками, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто нуждается в особой поддержке.

Глава города Елена Лапушкина подчеркнула важность обеспечения безопасности во время проведения новогодних мероприятий и поручила уделить этому аспекту особое внимание. Поэтому самарцам не стоит ждать громкого концерта и шумных фейерверков, они являются не безопасным аспектом Нового года.

Напомним, что ранее стало известно о мечтах самарцев. Так, около 40% хотят получить новогоднюю премию от начальства, чтобы покрыть ею свои потребности.

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