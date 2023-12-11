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Главные новости к вечеру 11 декабря
16:18 (мск), новости Казахстана, источник: EL.kz

Сильный снегопад в Алматы: спасатели предупредили горожан

ДЧС города Алматы обратился к жителям мегаполиса. Текст обращения опубликовала пресс-служба акима города, передает ИА El.kz.

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Источник: Пресс-служба акима города Алматы

На основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет», ДЧС города Алматы сообщает, что 12 декабря ночью ожидается сильный снег, временами туман.

— Просим граждан воздержаться от походов в горы и не пренебрегать SMS-сообщениями от службы 112 и информацией в СМИ!

Рекомендуем автовладельцам не ставить машины под деревьями, линиями электропередачи и другими нависающими конструкциями. Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах, — говорится в обращении.

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