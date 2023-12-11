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16:14 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Какие дороги закрыты в Казахстане из-за непогоды

Усиление мороза и метель стали причиной закрытия дорог и ограничения движения автотранспорта в 12 регионах Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Движение по 61 участку автотрасс в Казахстане ограничено из-за ухудшения погодных условий, сообщили в «КазАвтоЖоле».

«В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения, которое действует на 61 участках автодорог республиканского значения в 12 областях», — говорится в сообщении нацкомпании.

Алматинская область

Алматы — Шелек — Хоргос на 24−254 километрах от ПВП Арман до поселка Айдарлы для всех видов автотранспорта.

Акмолинская область

По всем 20 направлениям для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями движение закрыто.

Актюбинская область

Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай от «нулевого» до 234 километра от поселка Карабутак до границы Костанайской области для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями.

Жетысуская область

Ушарал — Достык на 84−184 километрах от станции Коктума до станции Достык;

Сарыозек — Коктал на 45−68 километрах, для всех видов автотранспорта;

Алматы — Усть-Каменогорск на 124−558 километрах от села Жоламан до города Ушарал для грузового автотранспорта.

Жамбылская область

Алматы — Ташкент — Термез на 534−593 километров от села Айша-Биби до границы Туркестанской области;

Алматы — Ташкент — Термез на 159−238 километрах от села Кенен до села .Кайнар;

Мерке — Шу — Бурылбайтас на 7−93 километрах от села Мерке до города Шу для грузового автотранспорта.

Карагандинская область

По всем 7 основным направлениям для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями.

Костанайская область

Для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями закрыто движение по 7 основным направлениям.

Мангистауская область

Актау — Курык с 13 по 72 километры, от города Актау до села Курык для всех видов автотранспорта.

Павлодарская область

Кызылорда — Павлодар на 1135−1367 километрах, от границы Карагандинской области до поселка Ленинский.

Астана — Ерейментау — Шидерты на 205−254 километрах, от границы Акмолинской области до поселка Шидерты для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями.

Северо-Казахстанская область

Движение на 14 участках закрыто для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями.

Туркестанская область

Алматы — Ташкент — Термез на 593−652 километрах от границы Жамбылской области до поселка Машат для грузового автотранспорта.

Улытауская область

Кызылорда — Павлодар на 756−788 километрах от поселка Жанаарка до границы Карагандинской области для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями.

На автодорогах республиканского значения задействовано 527 единиц техники, 1273 человек и затрачено порядка 626 кубометров противогололедного материала, добавили в нацкомпании.

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