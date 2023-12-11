16:14 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Какие дороги закрыты в Казахстане из-за непогоды
Усиление мороза и метель стали причиной закрытия дорог и ограничения движения автотранспорта в 12 регионах Казахстана.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Движение по 61 участку автотрасс в Казахстане ограничено из-за ухудшения погодных условий, сообщили в «КазАвтоЖоле».
«В связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры воздуха, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения, которое действует на 61 участках автодорог республиканского значения в 12 областях», — говорится в сообщении нацкомпании.
Алматинская область
Алматы — Шелек — Хоргос на 24−254 километрах от ПВП Арман до поселка Айдарлы для всех видов автотранспорта.
Акмолинская область
По всем 20 направлениям для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями движение закрыто.
Актюбинская область
Карабутак — Комсомольское — Денисовка — Рудный — Костанай от «нулевого» до 234 километра от поселка Карабутак до границы Костанайской области для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями.
Жетысуская область
Ушарал — Достык на 84−184 километрах от станции Коктума до станции Достык;
Сарыозек — Коктал на 45−68 километрах, для всех видов автотранспорта;
Алматы — Усть-Каменогорск на 124−558 километрах от села Жоламан до города Ушарал для грузового автотранспорта.
Жамбылская область
Алматы — Ташкент — Термез на 534−593 километров от села Айша-Биби до границы Туркестанской области;
Алматы — Ташкент — Термез на 159−238 километрах от села Кенен до села .Кайнар;
Мерке — Шу — Бурылбайтас на 7−93 километрах от села Мерке до города Шу для грузового автотранспорта.
Карагандинская область
По всем 7 основным направлениям для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями.
Костанайская область
Для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями закрыто движение по 7 основным направлениям.
Мангистауская область
Актау — Курык с 13 по 72 километры, от города Актау до села Курык для всех видов автотранспорта.
Павлодарская область
Кызылорда — Павлодар на 1135−1367 километрах, от границы Карагандинской области до поселка Ленинский.
Астана — Ерейментау — Шидерты на 205−254 километрах, от границы Акмолинской области до поселка Шидерты для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями.
Северо-Казахстанская область
Движение на 14 участках закрыто для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями.
Туркестанская область
Алматы — Ташкент — Термез на 593−652 километрах от границы Жамбылской области до поселка Машат для грузового автотранспорта.
Улытауская область
Кызылорда — Павлодар на 756−788 километрах от поселка Жанаарка до границы Карагандинской области для пассажирских рейсовых автобусов и для автомобилей оснащенных дизельными двигателями.
На автодорогах республиканского значения задействовано 527 единиц техники, 1273 человек и затрачено порядка 626 кубометров противогололедного материала, добавили в нацкомпании.