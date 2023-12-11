18:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Новогодняя корзина подорожала в Петербурге на 14%
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется в Санкт-Петербурге на 14% дороже по сравнению с уровнем прошлого года, подсчитали в ИТ-компании «Эвотор».
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В России в среднем траты на продукты для застолья составят 5115 рублей (+12%). Петербуржцы отдадут 5623 рубля. При этом в столице страны такой набор обойдется дороже, в 6109 рублей. Однако подорожал он меньше, чем в Петербурге, на 11%.
В новогоднюю корзину включили продукты, которые необходимы для приготовления традиционных и популярных блюд для Нового года. Аналитики изучили стоимость фруктов и овощей, рыбы, мяса и изделий из них, а также яиц сыра, майонеза, хлеба, шоколадных конфет и напитков.