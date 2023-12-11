17:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Сбой в движении поездов произошел 11 декабря на зеленой ветке метро Петербурга
Интервал движения поездов увеличили на зеленой ветке метро Петербурга вечером 11 декабря.
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Сбой в движении поездов произошел на зеленой ветке петербургского метрополитена вечером 11 декабря. Об этом в 17:26 сообщили в пресс-службе городской подземки.
— На участке Линии 3 от станции «Беговая» до станции «Гостиный двор» поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам, — говорится в сообщении.
Конечно, это могло стать неприятным сюрпризом для тех, кто сейчас возвращается домой с учебы и работы. Однако неполадки очень быстро восстановили. Буквально спустя пять минут в пресс-службе метрополитена сообщили, что движение по зеленой ветке осуществляется в штатном режиме.
Отметим, что в последнее время в городской подземке частенько возникают разные ЧП. Например, 8 декабря собаку зажало в траволаторе на станции «Проспект Славы». А несколькими днями ранее у мужчины остановилось сердце на станции метро «Балтийская».