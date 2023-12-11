Прокуратура призвала власти муниципалитета заняться своими прямыми обязанностями

Отвод дождевой воды с крыши многоквартирного дома по Театральной улице в городе Полесске осуществляется ненадлежащим образом.
В результате затопления придомовой территории происходит из-за отсутствия системы водоотвода, прокомментировали в Калининграде сегодня, 11 декабря 2023 года, собкору ИА МедиаКалибр в прокуратуре Калининградской области.
Администрация муниципального округа не исполняет обязанность по организации водоотведения сточных, ливневых и паводковых вод.
Площадки накопления твердых коммунальных отходов не оборудованы ровным твердым покрытием и ограждением.
Врио главы администрации МО «Полесский муниципальный округ» получил представление по результатам выявленных нарушений.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.