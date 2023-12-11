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Главные новости к вечеру 11 декабря
18:02 (мск), источник: Kaliningradnews

Прокуратура призвала власти муниципалитета заняться своими прямыми обязанностями

В Калининградской области прокуратура Полесского района требует устранить нарушения при организации водоотведения на придомовой территории жилого дома.

Источник: РИА "Новости"

Отвод дождевой воды с крыши многоквартирного дома по Театральной улице в городе Полесске осуществляется ненадлежащим образом.

В результате затопления придомовой территории происходит из-за отсутствия системы водоотвода, прокомментировали в Калининграде сегодня, 11 декабря 2023 года, собкору ИА МедиаКалибр в прокуратуре Калининградской области.

Администрация муниципального округа не исполняет обязанность по организации водоотведения сточных, ливневых и паводковых вод.

Площадки накопления твердых коммунальных отходов не оборудованы ровным твердым покрытием и ограждением.

Врио главы администрации МО «Полесский муниципальный округ» получил представление по результатам выявленных нарушений.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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