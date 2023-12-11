19:36 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове отремонтируют общежития пяти вузов
На ремонт пяти общежитий высших учебных заведений страны выделено 22 млн леев.
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На ремонт пяти общежитий высших учебных заведений страны выделено 22 млн леев. Об этом 11 декабря сообщило Министерство образования Молдовы.
Деньги распределены следующим образом:
— 4,74 млн леев выделили на замену мебели, электрических и тепловых сетей в общежитии № 8 Государственного университета.
— 4,74 млн леев потратят на ремонт общежития № 1 Академии экономических наук.
— 4,74 млн леев выделено на теплоизоляцию здания, ремонт кровли и сантехники в общежитии № 4 педагогического университета им. Иона Крянгэ.
— 4,2 миллиона леев потратят на ремонт крыши и новую мебель в студенческом общежитии № 1 Государственного университета.
— 3,5 млн леев выделили на ремонт и теплоизоляцию общежития «Олимп» Госуниверситета имени Алеку Руссо в Бельцах.