Главное
Главные новости к вечеру 11 декабря
19:36 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове отремонтируют общежития пяти вузов

На ремонт пяти общежитий высших учебных заведений страны выделено 22 млн леев.

Источник: Комсомольская правда

На ремонт пяти общежитий высших учебных заведений страны выделено 22 млн леев. Об этом 11 декабря сообщило Министерство образования Молдовы.

Деньги распределены следующим образом:

— 4,74 млн леев выделили на замену мебели, электрических и тепловых сетей в общежитии № 8 Государственного университета.

— 4,74 млн леев потратят на ремонт общежития № 1 Академии экономических наук.

— 4,74 млн леев выделено на теплоизоляцию здания, ремонт кровли и сантехники в общежитии № 4 педагогического университета им. Иона Крянгэ.

— 4,2 миллиона леев потратят на ремонт крыши и новую мебель в студенческом общежитии № 1 Государственного университета.

— 3,5 млн леев выделили на ремонт и теплоизоляцию общежития «Олимп» Госуниверситета имени Алеку Руссо в Бельцах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин раскрыл планы строительства атомных подлодок
Кем заменят Зеленского: на Западе назвали фамилии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта