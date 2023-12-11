11 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Один пригожий, но холодный день перед потеплением: В Молдову возвращается привычная зима с дождями
Прогноз погоды в Молдове на вторник, 12 декабря 2023, и ближайшие дни.
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Во вторник, 12 декабря 2023, в Молдове будет немного теплее.
Днем — до +3 градусов.
Ночью — мороз до −3 градусов.
Переменная облачность.
Без осадков.
А уже в среду и четверг ожидаются дожди и потепление до +8 градусов.