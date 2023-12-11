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Главные новости к вечеру 11 декабря
11 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Один пригожий, но холодный день перед потеплением: В Молдову возвращается привычная зима с дождями

Прогноз погоды в Молдове на вторник, 12 декабря 2023, и ближайшие дни.

Сейчас в Остине: +17° 4 м/с 23% 750 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 12 декабря 2023, в Молдове будет немного теплее.

Днем — до +3 градусов.

Ночью — мороз до −3 градусов.

Переменная облачность.

Без осадков.

А уже в среду и четверг ожидаются дожди и потепление до +8 градусов.

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