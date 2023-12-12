Евгению Доге за рекламу колбасы заплатили 10 тысяч евро: Сколько молдавские артисты получают за съемки в промо-роликах

Доходы молдавских артистов состоят не только из гонораров за выступления на концертах и корпоративах. Важную роль играют и съемки в рекламе. Телезритель видит любимого актера или певца, который предлагает что-то купить по суперцене, рекламирует лекарства или услуги банка, а значит, доверия к такой рекламе больше, следовательно продажи возрастут.
Решили узнать, сколько платят молдавским артистам за съемки в рекламе, что наши звезды никогда не станут рекламировать, и чехвостят ли их люди на улицах, которые поддались рекламным соблазнам.
Лучший тамада мира и друг «КП» Павел Дуганов чаще всего рекламирует алкоголь или безалкогольные напитки.
— Один раз отказался от рекламы по идейным соображениям, — признается Павел. — Это когда в Молдове американцы разыгрывали грин-карт, призывая молодежь уезжать из страны. Отказался, хотя предлагали очень хорошие деньги.
По признанию лучшего тамады мира, за съемки в рекламе платят в Молдове всего 200−300 евро. А вот за границей — совсем другое дело. Там Павлу как-то за съемочный день заплатили 2000 долларов.
— Вот в рекламе нижнего белья не снялся бы, сколько бы ни предложили! — смеется Павел.
Сейчас по «телику» крутят рекламу одного известного банка. Главный герой рекламного ролика — наш популярный артист Константин Харет.
— За рекламу платят получше, чем в театре, — улыбается Константин. — За съемки в рекламе в среднем платят от 100−150 евро, а в нашем театре артист получает в среднем семь тысяч леев в месяц.
Съемки в рекламе банка у Константина заняли всего два-три часа.
— Присылают сценарий, приходим на площадку, переодеваемся и работаем, — говорит он. — Как бы театр ни кормил, всегда есть какие-то подработки.
Артист Русского театра имени Чехова Петр Пейчев снялся в новогодней рекламе одного из мобильных операторов.
— Сам еще эту рекламу не видел, — признается он. — Позвонили, предложили, забрали меня. поехали на Леушенское шоссе, 60 кэмэ от Кишинева, там роща… Заплатили 300 евро. Ждал долго, замерз, хотя была машина с обогревателем, кормежка. чай-кофе, но что-то я так задубел там!
А до этого Петр Пейчев рекламировал ликер, съемки проходили на берегу одного из озер Кишинева.
— Заплатили вообще тысячу леев всего, — вспоминает Петр. — Я не сказал, мы изначально не договорились о гонораре, девочка дает конверт, я глянул — е-мое! Вечно попадаю в такие вот ситуации.
Иногда съемки в рекламе длятся два-три часа, а иногда минут пятнадцать всего.
— Иногда дольше едешь на рекламу, чем снимаешься в ней, — продолжает Петр. — Рука-то уже набита!
— Бывает такое, что вас на улицах узнают не как артиста театра, а как человека снявшегося в рекламе?
— В точку! Петю Хадыркэ из театра «Эминеску» и меня несколько лет назад пригласили рекламировать минеральную воду. Еще долго баннеры по Кишиневу висели с нашими лицами (кстати, нас с баннерами прокатили — не заплатили!). И я, как ни сяду в троллейбус, «О! Здравствуйте! А вы сами-то пьете эту воду? Отвечаю, что пью… И Петя мне жаловался: “Заколебали! На каждом шагу останавливают люди!” Эту рекламу долго крутили по телевизору…
Певица Аура еще несколько лет назад снялась в рекламе лекарства, но этот рекламный ролик до сих пор крутят на ТВ.
— Очень редко снимаюсь в рекламе и это очень небольшие заработки, — признается Аура. — А эта реклама лекарства снималась еще в 2016 году, но вот продолжает прыгать с канала на канал. Мне самой уже смешно ее смотреть.
— Вас на улицах узнают по этой рекламе?
— Мне хочется думать, что меня узнают больше все же как певицу. В этом году исполнилось тридцать лет моей творческой деятельности. А по рекламе — да, узнают, причем очень часто. Подходят люди, в основном, пожилого возраста, интересуются, помогает ли это лекарство на самом деле. Кто-то говорит, что да, спасибо, мне помогло, кто-то, наоборот, мол, попил, но как было, так и осталось…
«Здубы», наверное, наиболее востребованы на молдавском рекламном рынке. Часто рекламируют одну из самых больших сетей супермаркетов в стране.
— Нет, это не серьезный приработок — съемки в молдавской рекламе! — категоричен продюсер группы «Zdob si Zdub» Игорь Дынга. — Безусловно, есть гонорары, и мы выбираем то, что не порочно рекламировать, а то, что более-менее прилично. Это, все-таки, промо, у нас народная группа, как говорится, совмещаем полезное с приятным. Мы категорически не станем рекламировать спиртное, отказываем табаку и казино, а также финансовым пирамидам. Нас, кстати, активно звали их, финансовые пирамиды, рекламировать.
Игорь Дынга не смог поделиться с нами цифрами гонораров, так как в контракте, который был подписан, есть пункт о неразглашении суммы гонораров.
— Сколько времени занимают съемки одного рекламного ролика?
— Два полных съемочных дня. Мы делаем рекламу с хорошими специалистами, с клипмейкерами, сами участвуем в создании концепта, написании сценария. Мы же должны там себя чувствовать комфортно. Мелодии и песни тоже специально под рекламу пишем, но авторские права на них, конечно, остаются у нас. Мы даем право на публикацию, но авторские права всегда остаются у нас. У нас реклама достойная, а вот куда вляпался наш многоуважаемый Евгений Дога — это просто кошмар! Удивительно, как сам заказчик так низко пал! Ниже плинтуса! Где их креативный отдел? С Догой можно было вообще такое фэнтези сделать! Такое интересное решение! А они просто взяли рояль и завалили его своими сосисками и колбасой… Куда это годится?! Просто он в возрасте, нужны деньги, но такую порнографию снять…
Стоимость одного рекламного ролика может отличаться в разы, он может стоить и 1000 евро, и 10 тысяч, и 50 тысяч евро.
— Обычно ролики от молдавских мобильных операторов стоят 30−40 тысяч евро. — признается нам продюсер одного из столичных рекламных агентств. — Там дорогой концепт. Ролики банков тоже стоят недешево. Все еще зависит от того, кто их делает, кто в них участвует. Вот ролик сети супермаркетов, в котором участвовали «здубы» стоил 30 тысяч евро, но со «здубами» рассчитывались отдельно, помимо этой суммы. И, все-таки, средняя цена рекламного ролика в Кишиневе — три-пять тысяч евро.
— Сколько мог получить Евгений Дога за участие в рекламе колбасы?
— Думаю, не меньше 10 тысяч евро. Не меньше.
По словам нашего собеседника, больше всего времени занимает утверждение заказчиком концепта и сценария самого рекламного ролика.
— Иногда это занимает до полугода, — говорит он. — Потом идет процесс подготовки к съемке, сколько там нюансов, сколько будет задействовано актеров, кастинг. Затем определяется, за сколько съемочных дней можно снять эту задачу. Все зависит от того, где находится локация. Дальше — постпродакшэн. Если нужна графика в ролике — делается, монтаж, прочие вещи…
Как считает продюсер, в последние годы рекламный рынок в Молдове сильно просел:
— Потому что закрыли кучу телеканалов и люди не понимают, зачем делать ролики, если их негде размещать? Думаю, процентов на пятьдесят рекламный рынок в стране упал.
Популярный наш артист Александр Шишкин давно варится в рекламном бизнесе.
— Наш рынок не изменился на самом деле, изменился подход, — объясняет Александр. — Если раньше это было креативно, ты помнишь, как снимался в рекламе рыбных консервов?, то сегодня все ролики на одно лицо. Пластмасса… Это мое мнение.
У Александра много рекламных предложений, но он чаще стал отказываться:
— Не стремлюсь к этому, Просто не хочу!
Иногда к Александру подходят на улице и высказывают претензии по поводу товара, который он рекламировал.
— Возмущаются. что, мол, в рекламе были одни цены, а в магазине другие — повыше. Или купили, а оно сломалось, — вспоминает Александр. — Я отвечаю им: «Идите в магазин, я там не работаю, я в театре работаю!».
По словам Александра, средний гонорар артиста за рекламные съемки составляет 100 евро.
— У Ромы Ягупова, «санстроков», у Наташи Гордиенко гонорар, конечно, повыше будет. — рассуждает он. — Вот Дога снялся в таком убожестве, но ему, видно, заплатили круглую сумму, вполне, может быть, что и 10 тысяч евро.
Наталью Гордиенко тоже часто приглашаются сняться в рекламе.
— Когда зовут публичного человека, это может быть эксклюзив, то есть, ты только с этими людьми работаешь, на протяжении года, допустим, только их рекламируешь, — объясняет Наталья. — Либо не эксклюзив. У меня были оба формата. Понятно, что это разнится по условиям, по всему. Я несу ответственность за то, что рекламирую, если берусь за какие-то проекты, то они должны быть мне имиджево интересны, либо финансово. У меня был большой проект с молдавской косметической компанией, работала с ними на протяжении года. Чаще всего рекламирую косметику, одежду, сферу услуг, украшения, напитки.
— Реклама — серьезный приработок для артиста?
— У нас ведь как считают? Если ты кум, брат, сосед, то гонорар предлагают маленький, типа, это не работа. Многие заказчики пытаются работать на бартерной основе, расплатиться услугами или товарами. У нас это очень распространено. То есть, пытаются заплатить тем, что ты рекламировал, могут предложить ящик шампанского или десять химчисток.