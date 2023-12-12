05:49 (мск), источник: Комсомольская правда
Ледяной алфавит из 33 букв появился в Иркутске
Буквы создавали 11 мастеров.
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В сквере имени Кирова 11 мастеров из Иркутска, Свирска, Читы, Усолья-Сибирского, Шелехова, Улан-Удэ, Якутска и Екатеринбурга создавали 33 ледовых буквы, каждая из которых отразила местный колорит. Соревнование скульпторов проходило в рамках мероприятия Ледовый город «Счастье чистой воды». Об этом сообщает администрация Иркутска.
— Конкурс закончился, но фигуры останутся до весны. Это настоящий подарок для иркутян и гостей города к новогодним праздникам. Уверен, что фестиваль даст импульс к развитию этого вида искусства, — говорит мэр города Руслан Болотов.
Жюри оценили идею каждой работы, после чего глава города объявил победителей и вручил им кубки и грамоты. Первое место занял Иван Гирфанов из Шелехова, второе Базаржав Дамдин из Читы, третье — шелеховчанин Андрей Гирфанов.