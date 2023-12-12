04:16 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Морозы в Хабаровском крае продержатся всю неделю
Ветер начнет ослабевать после 15 декабря.
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Морозы в Хабаровском крае продержатся всю неделю, сообщает пресс-служба ФБГУ «Дальневосточное УГМС».
На территории региона продолжает действовать сибирский антициклон, из-за которого среднесуточные температуры опустились на 2−4 градуса ниже климатической нормы. В Охотском море усиливается ветер — порывами он достигает 15−19 метров в секунду.
Ветер в течение недели будет в рамках 8−13 метров в секунду,
Температурный фон ночью составит −21 −28 градусов, местами до −30 градусов и ниже, днем столбики термометров покажут −17 −24 градуса.
В Хабаровске на неделе также будут морозно, преимущественно без осадков. На выходных,