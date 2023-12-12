Главное
Спецоперация на Украине
04:16 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Морозы в Хабаровском крае продержатся всю неделю

Ветер начнет ослабевать после 15 декабря.

Сейчас в Остине: +14° 2 м/с 33% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: Аргументы и факты

Морозы в Хабаровском крае продержатся всю неделю, сообщает пресс-служба ФБГУ «Дальневосточное УГМС».

На территории региона продолжает действовать сибирский антициклон, из-за которого среднесуточные температуры опустились на 2−4 градуса ниже климатической нормы. В Охотском море усиливается ветер — порывами он достигает 15−19 метров в секунду.

16—17 декабря в южной части региона ожидается небольшой снег, кроме того умеренный снег и метель сохранятся местами в северных районах.

Ветер в течение недели будет в рамках 8−13 метров в секунду, 13—14 декабря порывы ветра местами будут достигать 15−20 метров в секунду. После 15 декабря ветер начнет стихать.

Температурный фон ночью составит −21 −28 градусов, местами до −30 градусов и ниже, днем столбики термометров покажут −17 −24 градуса.

В Хабаровске на неделе также будут морозно, преимущественно без осадков. На выходных, 16—17 декабря, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 12—15 декабря 9−14 метров в секунду, в среду и четверг порывы 15−18 метров в секунду, в конце недели ветер сбавит обороты: 16—17 декабря не сильнее 6−11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит −21 −26 градусов, после полудня воздух будет «прогреваться» до −17 −21 градусов, 17 декабря днем температура не выше −22 −24 градуса.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пьяный стрелок. Под Донецком солдат ВСУ убил трех сослуживцев
Сидите дома. У должников и призывников начали изымать загранпаспорта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта