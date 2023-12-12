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04:49 (мск), источник: МК.RU Хабаровск

В Хабаровске с многоэтажного дома сорвало обшивку

В Хабаровске опасность буквально возникла рядом с домом № 5 по переулку Ростовскому.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Обшивка дома стала обваливаться, что могло угрожать жизни и здоровью людей, случайно оказавшихся рядом. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, информация об инциденте появилась в интернете и стала поводом для проверки.

После вмешательства надзорного ведомства подрядная организация устранила недостатки. Ранее эта же организация выполнила капитальный ремонт данного дома. После проведения работ был закреплен металлопрофиль к стене дома.

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