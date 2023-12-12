04:49 (мск), источник: МК.RU Хабаровск
В Хабаровске с многоэтажного дома сорвало обшивку
В Хабаровске опасность буквально возникла рядом с домом № 5 по переулку Ростовскому.
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Обшивка дома стала обваливаться, что могло угрожать жизни и здоровью людей, случайно оказавшихся рядом. Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, информация об инциденте появилась в интернете и стала поводом для проверки.
После вмешательства надзорного ведомства подрядная организация устранила недостатки. Ранее эта же организация выполнила капитальный ремонт данного дома. После проведения работ был закреплен металлопрофиль к стене дома.