08:57 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Занятия в школах Челябинска во вторник из-за мороза отменяют
На Южном Урале морозы продолжают ломать образовательный процесс, из-за низких температур во вторник, 12 декабря школьников снова оставляют по домам.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Единая дежурно-диспетчерская служба опубликовала информацию, что по решению Комитета по делам образования города Челябинска 12 декабря из-за экстремально низких температур будут отменены занятия в школах. Уроков не будет у учеников с первого по одиннадцатый классы и в первой, и во второй сменах.
Мороз вмешивается в процесс обучения в челябинских школах уже который день подряд. Впервые из-за низких температур уроки отменялись в прошлый четверг. Не учились школьники Челябинска и в пятницу, и в субботу (в этот день уроки были отменены не у всех классов), и в понедельник.