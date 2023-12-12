04:53 (мск), источник: ТК Город
12 декабря Братск отмечает 68-летие
В Братске 12 декабря отмечают День города. Сегодня ему исполняется 68 лет. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».
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Статус города Братск получил в 1955 году в связи со строительством Братской ГЭС. Ранее южнее располагалось одноимённое село. Оно было основано ещё в 1631 году, как острог. Основание Брацка Острожного в городе отмечают летом. Таким образом, в некотором роде у Братска два Дня города.
Традиционно 12 декабря в Братске пройдут различные мероприятия, посвящённые празднику. Основные из них — открытие новогодних ёлок. Уже около десяти лет главные ёлки Братска открывают в День города. На сквере Ангарские каскады новогоднюю ель зажгут в 18:00, в это же время ёлку откроют в Правобережном районе Братска в сквере 45-го квартала. В 17:30 ёлку зажгут в жилом районе Порожский. В Падунском районе на площади Дворца искусств новогоднюю ёлку откроют позже: 15 декабря.
Ещё одним традиционным мероприятием станет митинг у Памятника Первостроителям (памятника Ивану Наймушину) в Энергетике. Он традиционно начнётся в полдень.
Информационное агентство «ТК Город» поздравляет братчан с праздником.