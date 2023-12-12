05:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Обильный снегопад обрушится на Владивосток — точные даты
Сильные осадки зарядят сразу на три дня подряд.
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Обильный снегопад обрушится на Владивосток в ближайшее время. По данным Gismeteo, сильные осадки зарядят сразу на три дня подряд. Приморцам стоит подготовиться к непогоде.
Отмечается, что мощный снегопад придет в столицу ДФО уже в пятницу, 15 декабря — это будет максимальный удар за все три дня. Осадки продолжатся и в выходные дни. Температура воздуха будет держаться на уровне в −14 градуса днем и −17 ночью. Ожидается, что за весь декабрь эти дни окажутся самыми морозными и снежными.
Приморцев просят в дни непогоды оставаться дома и не выезжать никуда на автомобиле, особенно за город, в целях своей безопасности. На дорогах ожидается гололед и снежный накат.