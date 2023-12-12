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05:12 (мск), источник: Primgazeta.ru

Культурные объекты Приморья освобождают от налогов

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Источник: Primgazeta.ru

Внесены изменения в статью 2 (1) Закона Приморского края от 28 ноября 2003 года № 82-КЗ «О налоге на имущество организаций».

Согласно нововведению, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года включительно от налогообложения освобождаются организации в отношении объектов недвижимого имущества, входящих в состав культурно-образовательных и музейных комплексов.

Льгота предоставляется только для объектов, строительство которых велось в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта «Культура».

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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