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08:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Красноярске в новом году начнут работать электробусы

Из Минска в Красноярск до конца года поступит 20 электробусов.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 11 декабря, в ходе прямой линии глава Красноярска Владислав Логинов рассказал о новых электробусах, которые в скором времени должны появиться на улицах краевого центра. Если ничто не помешает, то уже в начале следующего года они начнут работать в тестовом режиме на троллейбусных маршрутах № 5 и № 6. А с февраля их переведут на новый маршрут — из Северного в Тихие Зори.

В Красноярск уже прибыли первые пять электробусов производства Беларуси. А вообще до конца года планируется получить 20 таких единиц общественного транспорта. Для них построят пять зарядных станций. Проблем с финансированием нет.

Владислав Логинов рассказал, что отправил руководителя департамента транспорта в Минск, чтобы тот лично отследил процесс комплектования электробусов и организовал их приемку: «Мы рассчитываем, что наши белорусские друзья нас не подведут и вовремя сделают поставку».

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