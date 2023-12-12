05:42 (мск), источник: Комсомольская правда
300 человек ждут в аэропорту: в Хабаровском задержали несколько авиарейсов
Несколько авиарейсов задержали в Хабаровском крае.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Транспортная прокуратура Хабаровского края заинтересовалась задержанием авиарейсов в регионе. Надзорный орган проверяет, как соблюдают права пассажиров.
Так, из-за плохой погоды с 7 по 11 декабря этого года в аэропортах Охотска и Аяна задержали несколько вылетов «Хабаровских авиалиний». Самолеты должны были отправиться в Николаевск-на-Амуре, Хабаровск и обратно.
Сейчас полетов ждут больше трех сотен человек, около 60 из них отправились в гостиницы, которые для них снял перевозчик. Пока в планах вылет состоится 13 декабря.
— Хабаровским и Николаевским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Специалисты надзорного органа говорят, что пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону
По данным самой авиакомпании, задержаны 16 рейсов. Куда-то самолеты не могут улететь уже шестой день, куда-то — пятый.