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05:42 (мск), источник: Комсомольская правда

300 человек ждут в аэропорту: в Хабаровском задержали несколько авиарейсов

Несколько авиарейсов задержали в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная прокуратура Хабаровского края заинтересовалась задержанием авиарейсов в регионе. Надзорный орган проверяет, как соблюдают права пассажиров.

Так, из-за плохой погоды с 7 по 11 декабря этого года в аэропортах Охотска и Аяна задержали несколько вылетов «Хабаровских авиалиний». Самолеты должны были отправиться в Николаевск-на-Амуре, Хабаровск и обратно.

Сейчас полетов ждут больше трех сотен человек, около 60 из них отправились в гостиницы, которые для них снял перевозчик. Пока в планах вылет состоится 13 декабря.

— Хабаровским и Николаевским-на-Амуре транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Специалисты надзорного органа говорят, что пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону 8 (924) 201−57−60, если нарушают их права.

По данным самой авиакомпании, задержаны 16 рейсов. Куда-то самолеты не могут улететь уже шестой день, куда-то — пятый.

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