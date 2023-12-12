При какой температуре можно не идти в школу: график и распределение по классам

Сразу оговоримся, что для разных возрастов действуют разные нормы посещения школы при низких температурах:
· 1−4 классы: можно не ходить в школу при температуре −28° без ветра, либо −25° с ветром от 4 м/с;
· 5−9 классы: можно не ходить в школу при температуре −30° без ветра, либо −28° с ветром от 4 м/с;
· 10−11 классы: можно не ходить в школу при температуре −32° без ветра, либо −30° с ветром от 4 м/с;
· за дошкольников решение принимают родители.
Родителям следует помнить, что все образовательные учреждения будут работать при любым погодных условиях. Для учеников, пришедших на уроки, несмотря на мороз, занятия будут проходить в привычном режиме.
Обращаем внимание, что, по информации синоптиков Западно-Сибирского УГМС, резкое похолодание в Новосибирской области начнется в ночь на 5 декабря, когда температура опуститься до минус 22 градусов по шкале Цельсия. Дальнейшее понижение продлиться в следующие двое суток — столбики термометров по ночам покажут минус 33, а днём до минус 26. Такая метео-обстановка сохранится до конца текущей недели.