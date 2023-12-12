Главное
Главные новости 12 декабря
10:40 (мск), источник: Сиб.фм

При какой температуре можно не идти в школу: график и распределение по классам

Пугающие прогнозы о морозной атаке на Сибирь в ближайшие несколько дней стремительно распространяются по сети, заставляя вспомнить температурные нормы для посещения школы. Портал «Сиб.фм» публикует информацию, при каких условиях образовательный процесс в школах регионах будет приостановлен.

Сразу оговоримся, что для разных возрастов действуют разные нормы посещения школы при низких температурах:

· 1−4 классы: можно не ходить в школу при температуре −28° без ветра, либо −25° с ветром от 4 м/с;

· 5−9 классы: можно не ходить в школу при температуре −30° без ветра, либо −28° с ветром от 4 м/с;

· 10−11 классы: можно не ходить в школу при температуре −32° без ветра, либо −30° с ветром от 4 м/с;

· за дошкольников решение принимают родители.

Родителям следует помнить, что все образовательные учреждения будут работать при любым погодных условиях. Для учеников, пришедших на уроки, несмотря на мороз, занятия будут проходить в привычном режиме.

Обращаем внимание, что, по информации синоптиков Западно-Сибирского УГМС, резкое похолодание в Новосибирской области начнется в ночь на 5 декабря, когда температура опуститься до минус 22 градусов по шкале Цельсия. Дальнейшее понижение продлиться в следующие двое суток — столбики термометров по ночам покажут минус 33, а днём до минус 26. Такая метео-обстановка сохранится до конца текущей недели.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование