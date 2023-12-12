11:24 (мск), источник: Аргументы и факты
Дешевое море. Цены на новогодний отдых в Турции упали более чем на 30%
Эксперты объяснили падение цен на турецкие туры.
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У россиян появилась реальная возможность провести новогодние праздники в Турции по приемлемым ценам. Сервисы бронирования путешествий зафиксировали падение стоимости туров на треть. С чем связан такой щедрый «турецкий подарок», во сколько обойдется путешествие и что будет с ценами после Нового года — в материале aif.ru.
Турция уже долгие годы остается самым любимым направлением отдыха у российских туристов, говорит заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела Российской международной академии туризма (РМАТ), эксперт по классификации гостиниц Роман Арсений. «Здесь идеальное сочетание отличного сервиса за разумные деньги. Кстати, ранее турецкие курорты были и самыми доступными по цене. Но в нынешних условиях за отдых на них порой приходится отдавать весьма внушительные суммы», — рассказывает эксперт.
По данным отельных бронирований на новогодние праздники, на Турцию приходится 10% от всех зарубежных заказов, она занимает второе место, уступив Таиланду (18%), рассказывает руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. «В сравнении с аналогичным периодом 2022 года доля страны снизилась на 17%. Однако Турция остается в топе самых популярных направлений у россиян вне зависимости от сезона. Так, на период каникул самым востребованным турецким городом оказался Стамбул: там оформлено 70,5% отельных заказов. Также на праздники некоторые россияне отправятся в Анталью (9,8%), Кайсери (3,6%), Измир (3,5%) и Трабзон (1,7%). Доли городов за год практически не изменились», — делится данным аналитики эксперт.
Предновогодние цены на Турцию ежегодно снижаются, так как там низкий сезон, туда летят те, кому хочется просто отдохнуть, сменить картинку, расслабиться в СПА и побаловать себя любимым «все включено», объясняет ведущий специалист по зарубежным направлениям туристического агентства «Турлайф» Наталья Лазарева. «Стоимость снижается на все направления, если вы возвращаетесь до Нового года. И многие туристы этим пользуются, чтобы посмотреть новые страны, которые в сезон гораздо дороже. Цены на сам Новый год и праздники будут держаться, после 10 января они понизятся и будут зависеть от спроса», — рассказывает эксперт.
По словам Романа Арсения, многие турецкие, особенно премиальные отели заранее планируют грандиозные шоу-программы на Новый год, что предполагает большие затраты. За счет специальных предложений отельеры стремятся обеспечить загрузку на праздники. «Ещё в ноябре специалисты отмечали, что такие дорогие отели, как Alva Donna Beach Resort или Barut Hemera, хоть и снизили цены, но они по-прежнему остались высокими: с учётом 30%-ного снижения тур на двоих стоил порядка 230 тысяч рублей. На данный момент туроператоры предлагают программы в турецкие пятизвездочные отели на новогодние праздники уже от 114 тысяч рублей на двоих», — добавил эксперт.
Предновогодний спад цен в Турцию связан, прежде всего, с недостаточной динамикой продаж, уверен Роман Арсений. «В данный момент на анталийском побережье уже не так жарко, а море достаточно холодное для купания. Поэтому наши туристы в это время года предпочитают выбирать страны, где купальный сезон еще продолжается или в самом разгаре. Среди таких направлений — Таиланд, ОАЭ, Египет, Куба, Шри-Ланка. Туроператоры предлагают массу выгодных по цене вариантов, за счет которых уменьшаются потоки в Турцию», — рассказывает эксперт.
К сезону Турция подорожает, это ожидаемо, но любителей отдыха в этой стране это не остановит, считает Наталья Лазарева. «Причины всегда одинаковые: лететь недалеко, море чистое, теплое и без опасных рыб, акул (многим это важно). Я своих туристов в этом сезоне переориентировала на другие направления из-за цены, многие летом слетали в Эмираты вместо Турции, в Египет и на Кубу. Варианты есть всегда, незаменимых стран нет», — считает эксперт.
Не стоит ожидать резкого повышения цен после Нового года, поскольку зимние и весенние месяцы в Турции традиционно считаются низким сезоном, объясняет Роман Арсений. «Например, сеть отелей Rixos анонсировала специальное предложение с конца ноября до 1 марта. Отметим, что в целом за первые полгода 2023-го Турцию посетило на 1,5 млн российских туристов меньше, чем ожидалось. И несмотря на то, что данная страна все равно возглавляет рейтинг самых востребованных у наших туристов зарубежных направлений, снижение потока очевидно. И связано это со скачками курса доллара, инфляцией в стране, удорожанием авиаперевозок и открытием альтернативных направлений», — резюмирует эксперт.