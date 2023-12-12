08:47 (мск), источник: НИА Байкал
В Иркутске открыли «Резиденцию ледяных волшебств»
Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске на улице Урицкого, 9 открылась «Резиденция ледяных волшебств».
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«Волшебники ждут юных иркутян, чтобы вместе с ними изготовить игрушки из природных материалов: дерева, шишек, а также бумаги. Этими поделками украсят елки, они помогут создать в домах горожан новогоднюю атмосферу», — отметил начальник управления культуры мэрии Антон Чернышов.
«Резиденция ледяных волшебств» будет работать 15, 16 и 17 декабря с 16:00 до 20:00, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Я пришла с папой, мамой и сестрой на мастер-класс. Мы сделали забавных гномов. Обязательно расскажу об этом месте своим одноклассникам, чтобы они тоже пришли сюда вместе с родителями», — рассказала гостья резиденции Женя Долгорова.