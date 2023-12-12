07:30 (мск), источник: Комсомольская правда
О своевременной оплате коммунальных услуг напоминают жителям Хабаровска
Это обеспечит бесперебойную работу жилищно-коммунальной инфраструктуры.
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Текущая оценка долгового обязательства жителей Хабаровска по оплате коммунальных услуг перед управляющими компаниями превышает 2,5 миллиарда рублей. Основная часть задолженности приходится на расходы по обслуживанию и ремонту жилья (более 58%), а также по холодному водоснабжению и водоотведению (более 20%).
— Некоторые люди считают, что уплата за ЖКУ может быть отложена на любой срок после получения квитанции: в течение месяца, трех месяцев или даже года. Иногда предполагается, что отсутствие оплаты не вызовет серьезных последствий. Однако важно осознавать, что стабильное предоставление коммунальных услуг, таких как холодная и горячая вода, отопление, газо- и энергоснабжение, вывоз ТКО, напрямую зависит от своевременных платежей за эти услуги. За счет накопления крупных долгов и их постоянного увеличения коммунальные предприятия вынуждены работать под высоким давлением, находясь под угрозой прекращения предоставления коммунальных ресурсов для потребителей, — рассказал начальник управления ЖКХ администрации Хабаровска Василий Иванов.
В Хабаровском крае принимаются меры для сдерживания роста платы за коммунальные услуги. В регионе установлены предельные тарифы и индексы роста платы, а также предоставляются субсидии на оплату ЖКУ.
Акция по списанию пени за задолженности по оплате проводится АО ДГК и филиалом ПАО ДЭК-Хабаровскэнергосбыт с 20 ноября по 25 декабря. Детали и условия акции доступны на сайтах обеих компаний. Несколько управляющих организаций также проводят акции по списанию пени за несвоевременную оплату жилищных услуг.