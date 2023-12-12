07:45 (мск), источник: AmurMedia.ru
Детсадовцев наградили грамотами с украинским тризубом в Хабаровске
Заведующая и инструктор написали заявление об увольнении.
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Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
"В одном из детских садов города произошел инцидент, который получил широкое распространение в социальных сетях и средствах массовой информации. После соревнований по пионерболу, в котором приняли участие ребята из трёх детских садов города, воспитанникам детсада № 122 были выданы грамоты с символикой Украины.
По имеющейся информации, инструктор по физической культуре просто нашла в интернете образцы грамот и распечатала их на принтере, а заведующая детского сада поставила печати учреждения, не вникая в то, что на них изображено.
Проверка всех обстоятельств случившегося продолжается, однако уже сейчас очевидно, что дети — участники состязаний — невольно стали объектами информационного давления. Для работников сферы образования это недопустимо!
Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении.
Мною принято решение о проведении дополнительных мероприятий по задачам патриотического воспитания с коллективами всех дошкольных образовательных учреждений города Хабаровска", — написал в своём телеграм-канале (18+) мэр Хабаровска Сергей Кравчук.