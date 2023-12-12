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Главные новости 12 декабря
09:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на площади Куйбышева выставят посты охраны и КПП в новогоднюю ночь

Власти Самары обсудили меры безопасности на главной площади города в ночь с 31 декабря на 1 января.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 11 декабря, в администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание, на котором обсудили подготовку к Новому году и Рождеству. Так, в новогоднюю ночь с 22:00 до 03:00 будет организовано дежурство сотрудников частного охранного предприятия и работа КПП на площади В. В. Куйбышева. Об этом сообщила мэрия.

— Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности в новогодние праздники. В ближайшее время организуем совещание по данной теме. Прошу подключиться все департаменты и районы, — подчеркнула глава Самары.

Напомним, традиционно площадь Куйбышева украсят новогодними композициями, включая мультимедийный комплекс с видеопоздравлениями из различных городов России. Для гостей площади установят семь елок с медиагирляндами, различные световые конструкции, арт-объекты «Щелкунчик» и «Снежная королева», а также будут работать аттракцион «Деревянная горка» и два катка.

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