Южноуральцам рассказали, что делать при обморожении и переохлаждении

Для начала — о признаках обморожения. Среди симптомов специалист выделяет следующие: изменение цвета кожных покровов, нарушение чувствительности, ощущение покалывания, дрожь и сильный озноб.
Ни в коем случае нельзя растирать область обморожения снегом. Им можно поцарапать кожу, после чего есть риск возникновения ранок, что только усугубит ситуацию. Отогревать обмороженные конечности у печи — тоже плохая идея.
— Промерзают все слои конечности: кожа, подкожная клетчатка, сосуды, нет кровотока, клетки не получают питание. Если начать отогревать их контактным теплом, оттаивают верхние структуры, но питания к ним нет, потому что глубокие слои не отмерзают, — пояснил Сергей Овсянников. — Так человек думает, что отогревает конечности, а в это время при отморожении слои кожи отмирают.
При обморожении повреждённую конечность нужно укутать во что-то тёплое, чтобы сверху кожа и ткани не отогревались слишком быстро и верхние слои кожи отогрелись позже, чем глубокие. Укутывание создаёт эффект термоса, что позволяет сохранить обмороженную конечность и пальцы.
А вот при переохлаждении можно греть руки у печи, поскольку переохлаждаются только верхние слои кожи. Согреться поможет и двигательная активность, усиливающая кровоток. А горячий чай и какао разогреют ваши сосуды и увеличат объём циркуляции крови.
— При получении холодовой травмы не нужно ждать, что «пройдёт само», обращайтесь в травматологический пункт, — настоятельно порекомендовал эксперт.
А что делать, чтобы избежать получения обморожения и переохлаждения, «Пчела» рассказывала ранее.