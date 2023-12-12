08:09 (мск), источник: Фонтанка
Вход на «Пионерскую» ограничили
Вход на станцию метро «Пионерская» в Петербурге ограничили утром 12 декабря в 7:53, сообщил телеграм-канал метрополитена. Причина — увеличение пассажиропотока.
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21 ноября также в утренний час пик на «Пионерской» внезапно остановился эскалатор, скопилась толпа людей. Как выяснилось, в механизм попала монетка.
UPD: В 8:44 станция вернулась в обычный режим работы.