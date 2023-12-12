В Новосибирске стало больше поддельной икры: эксперт рассказала, как ее отличить

Продавцы икры лососевых рыб заявляют об увеличение объема поддельной икры на новосибирском рынке. Они имеют в виду продукцию, которая делается из альгината натрия (экстракта бурых водорослей) или желатина и стоит значительно дешевле натурального продукта..
Производство ненастоящей икры является вполне легальным бизнесом. На банках с такой продукцией есть надпись «имитированная икра». Эксперты уверены, что в ней нет ни пользы, ни вкуса. Но еще большей проблемой является продажа подделки под видом настоящей икры.
«К сожалению, в Новосибирске всё больше становится случаев, когда поддельную икру выдают за настоящую, — сообщила BFM-Новосибирск директор компании “ИКРА ВСЕМ” Оксана Люмах. -Такие дельцы привлекают людей низкими ценами. Часто они бегают по предприятиям и предлагают “оптом для коллектива и поэтому не дорого” или “знакомые привезли, сами добывают”. Нельзя верить таким предложениям и покупать икру с рук. Особенно если цена подозрительно низкая. Если она, например, существенно ниже 7000₽ за кг, то есть большая вероятность приобрести икру восстановленную с прошлогодней путины или имитаюцию. Стоит покупать у проверенных продавцов и, конечно, уметь отличать натуральный продукт от подделки».
Эксперты объясняют, что есть целый ряд признаков, которые позволяют понять, настоящая икра или фейковая. Икру нужно хорошо рассмотреть и по возможности попробовать.
«Визуально, в икре не должно быть никакой слизи и джуса (жидкости), икринки должны быть разборными, легко отличимыми друг от друга на глаз. Икринка не должна быть однородного цвета, внутри должно проглядываться жировое пятнышко (это начальная стадия формирования зародыша), — говорит Оксана Люмах. — На вкус стоит пробовать, особенно если вы ели настоящую икру и помните, какая она. Есть еще один, способ проверки икры. Он не совсем оперативный, но самый действенный. Нужно вскипятить воду, и в кипяченую воду опустить ложку икры — если икра настоящая, вода станет белой, белок свернется, икринки полопаются и будут плавать беленькие шкурки плавать. Если икра имитация, то она полностью растворится, шкурок не будет, вода окрасится в красный цвет».
Что касается черной икры, то здесь, по оценкам специалистов, фальсификата немного. Мошенникам этот рынок не особо интересен из-за очень узкой ниши. Если человек покупает этот продукт, ему советуют помнить, что черная икра никогда не продается в пластике или в замороженном виде.
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, что красная икра за год подорожала на 20%.
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