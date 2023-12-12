09:14 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Активист объяснил проблемы общественного транспорта в Воронеже
Представитель сообщества «Город и транспорт» Юрий Новиков объяснил, в чем заключается проблема с общественным транспортом в Воронеже.
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По словам экспертов, сфера общественного транспорта в областном центре сейчас находится на пике системного кризиса. После 90-х модель существовала по принципу «черного нала», а после — по банковским картам. Кроме того он отметил, что система стала давать очевидный сбой после того, как началось тарифное торможение.
«Тариф перестал успевать за возрастающими потребностями сферы. Проблему поначалу решали просто: снижением темпа обновления подвижного состава. В итоге к 2020-м годам мы оказались в ситуации, когда подвижной состав обновляют практически только муниципальные и государственные перевозчики», — пояснил Юрий Новиков, добавив, что сейчас частники дорабатывают ресурс, а вскоре исчезнут и вовсе.
Также проблемой является острая нехватка инфраструктуры общественного транспорта. Речь идет о выделенных полосах, специальных светофорах и других опциях.
Еще одно слабое звено — дефицит кадров. В первую очередь молодые люди не хотят работать водителями городских автобусов в связи с отсутствием комфортных условий.
Активист считает, что систему необходимо полностью перестроить. По его подсчетам на это нужно от 10 до 20 млн рублей.
Ранее мы сообщали, что в Воронеже из-за снегопада возникли проблемы с общественным транспортом.