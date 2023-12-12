09:11 (мск), источник: Комсомольская правда
Ночью в Воронеже будут перекрывать дороги для их очистки от снега
Также в местах проведения работ будет запрещена парковка.
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В ночь на 12 декабря на Воронеж обрушился очередной снегопад. К утру улицы покрыл слой снега толщиной больше 10 сантиметров. Ситуация на дорогах сильно осложнилась. В связи с этим мэр Воронежа обратился к горожанам в своем телеграм-канале:
— Воронежцы! Провожу объезды по городу, понимаю, с какими сложностями мы все сейчас сталкиваемся из-за интенсивного снегопада. Поверьте, наши комбинаты делают всё возможное, чтобы вернуть дорожную обстановку к норме, на линии работает вся уборочная техника, которую можно вывести на улицы. В ночь водители менялись без заезда на базы — прямо на дорогах.
Глава города отметил, что в комбинатах благоустройства работают крепкие профессионалы, которые хорошо знают свое дело. А главы районных управ постоянно находятся на территории, отслеживают обстановку и корректируют работу звеньев снегоуборщиков в случае необходимости. Однако, быстро справиться с последствиями снегопада невозможно. Тем более, что осадки продолжаются.
— По прогнозам снег, к сожалению, в ближайшие дни не прекратится. Будем продолжать трудиться круглосуточно, пока не ликвидируем последствия таких сильных осадков. А в ночь будем перекрывать движение по нескольким улицам в каждом районе, запрещать парковку, чтобы повысить результативность работы.