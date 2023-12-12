09:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Глава Ростовской области раскритиковал местные власти за неготовность к гололеду
Василий Голубев прокомментировал ситуацию с гололедом в Ростовской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал местные власти за неготовность к гололеду. Об этом глава рассказал в эфире программы «О главном» 11 декабря.
По словам Василия Голубева, важно смотреть чуть дальше и быть внимательнее. Погода еще за день до гололеда предполагала, что будет скользко.
Это декабрь, это наша ростовская зима. И те, кто отвечает за дороги и транспорт, должны были готовить песчаную смесь. Утром на оперативном совещании я обратил на это внимание глав и призвал предпринять дополнительные меры. Очевидно и понятно, что такие вещи нужно знать, и предупреждать — обрабатывать там, где ходят люди — на остановках, пешеходных переходах, улицах.
Напомним, что гололедица преподнесла немало трудностей жителям Ростова и муниципалитетам. Для многих жителей дорога на работу и учебу превратилась в настоящее испытание. Не обошлось в этот день и без травм. Десятки ростовчан обратились в травмпункты за помощью. Сегодня, 12 декабря, в Ростове-на-Дону вновь ожидается снег с дождем.