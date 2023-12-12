09:33 (мск), источник: Комсомольская правда
Ледяные «бородавки» вывели из строя снегоуборочную технику в Новосибирске
Более 100 машин сломались из-за сильных морозов и наледи на новосибирских дорогах.
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В Новосибирске во время морозов сломался 101 автомобиль. Технику направили на ремонт. Об этом рассказали в городской администрации в ходе аппаратного совещания.
По данным мэрии, после обильных осадков и образования на дорогах ледяных «бородавок» в мороз у грейдеров произошли поломки гидравлической и тормозной системы. Во время уборки наледи техника начала массово выходить из строя.
В результате к уборке снежных кочек удалось приступить только 9 декабря.
Работой начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева остался недоволен мэр Анатолий Локоть. Он отметил, что вина за то, что техника выходит из строя — вина департамента.
— Она же не в боевых действиях участвует. Вы её эксплуатируйте соответствующим образом, сказал градоначальник.
Анатолий Локоть призвал принять меры, чтобы оперативно привести город в порядок.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске зафиксирован новый температурный рекорд декабря. Температура в регионе опустилась ниже −40 градусов.