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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Ледяные «бородавки» вывели из строя снегоуборочную технику в Новосибирске

Более 100 машин сломались из-за сильных морозов и наледи на новосибирских дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске во время морозов сломался 101 автомобиль. Технику направили на ремонт. Об этом рассказали в городской администрации в ходе аппаратного совещания.

По данным мэрии, после обильных осадков и образования на дорогах ледяных «бородавок» в мороз у грейдеров произошли поломки гидравлической и тормозной системы. Во время уборки наледи техника начала массово выходить из строя.

В результате к уборке снежных кочек удалось приступить только 9 декабря.

Работой начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева остался недоволен мэр Анатолий Локоть. Он отметил, что вина за то, что техника выходит из строя — вина департамента.

— Она же не в боевых действиях участвует. Вы её эксплуатируйте соответствующим образом, сказал градоначальник.

Анатолий Локоть призвал принять меры, чтобы оперативно привести город в порядок.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске зафиксирован новый температурный рекорд декабря. Температура в регионе опустилась ниже −40 градусов.

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