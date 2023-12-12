09:14 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Кузбасс отправил в Горловку аварийно-восстановительную бригаду ЖКХ
По поручению губернатора региона на смену первой бригаде отправили 14 специалистов.
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Кемеровская область отправила в Горловку аварийно-восстановительную бригаду ЖКХ, сообщает телеграм-канал губернатора региона Сергея Цивилёва. Первый отряд сменят на службе 14 новых специалистов. Губернатор отметил, что бригада полностью оснащена необходимой техникой и расходными материалами. «Для восстановления системы жизнеобеспечения отправляем специалистов высокого класса, они уже показали высокие профессиональные навыки в сложных условиях», — подчеркнул Сергей Цивилёв. В распоряжении кемеровских специалистов есть спецтранспорт, инженерная и аварийная техника, экскаваторы-погрузчики.