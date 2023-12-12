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Главные новости 12 декабря
09:55 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Донской губернатор рассказал, как в его семье празднуют Новый год

Глава региона любит отмечать праздник у костра.

Донской губернатор Василий Голубев на прямой линии во время передачи «О главном» рассказал о семейных традициях встречи Нового года, которые он старается соблюдать. Заявление глава региона сделал в понедельник, 11 декабря.

У каждой семьи есть свои традиции. У нас, например, постоять у новогоднего костра. Эта традиция существует не первый год. Мы создали такие условия, чтобы наш костер не создавал проблем для природы.

Василий Голубев

Также он рассказал о Дне друзей — однако он проходит не первого января, а позже. Вместе они говорят о жизни и поздравляют друг друга с праздниками.

Но самой лучшей традицией является встреча Нового года с семьей.

У меня не всегда получается сделать это точно в Новый год. Но когда это случается, вместе собирается большая семья: дети, внуки, друзья.

Василий Голубев
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