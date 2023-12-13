Уточнен прогноз на выходные в Приморье: крепкого мороза с ветром не избежать

Уточненный прогноз опубликовал телеграм-канал «Погода 25 регион».
«Циклон, который будет смещаться по Японскому морю, зацепит своей северной периферией, поэтому осадки будут не такие интенсивные, как могли бы быть, и пройдут не везде», — сообщается в прогнозе.
Таким образом, чем дальше от побережья на север, тем меньше вероятность осадков. Потепления, которое обычно бывает перед циклонами, не предвидится. Наоборот, ожидается нагнетение холодного воздуха с севера и усиление ветра на побережье.
«Соответственно, никаких смешанных фаз осадков ждать не стоит. Также не нужно строить иллюзий, которыми подпитывают некоторые местные СМИ о большом количестве осадков. Сугробов по пояс не будет, если только не наметет в одно место, как иногда бывает во Владивостоке», — говорится в сообщении.
В столице Приморья прогнозируется большая вероятность снега в эти числа, причем он будет сопровождаться очень сильным ветром. Даже если зона осадков пройдет южнее города, крепкого мороза все равно избежать не удастся.
Напомним, по данным «Гисметео», в пятницу во Владивостоке начнется мощный снегопад, который продлится практически все выходные. Кроме того, в эти дни на город обрушится сильнейший ветер, скорость которого при порывах будет достигать 22 метров в секунду.