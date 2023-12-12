11:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Определён подрядчик капремонта дорог на трёх улицах Владивостока
Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Завершился электронный аукцион, где определили подрядчика, который в будущем году отремонтирует дороги на улицах Никифорова, Сафонова и Героев Хасана. Выполнение работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» проведёт компания «ИСТ», сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Дорожники сделают новые тротуары и приведут в порядок существующие, отремонтируют сети инженерных коммуникаций, уложат два слоя асфальта на проезжей части, починят лестницы, смонтируют знаки, дорожное ограждение и искусственные дорожные неровности. Кроме того, планируется установка шести новых остановочных павильонов. Общая протяженность обновлённых дорог составит 2,6 км. Все работы планируется завершить до конца августа 2024 года.
«Проведение аукциона позволит подрядчику заранее закупить требуемые материалы, провести подготовительные мероприятия, а с началом нового строительного сезона сразу же выйти на объект», — отметили в управлении дорог администрации Владивостока.
Напомним, благодаря нацпроекту «БКД» во Владивостоке комплексно отремонтировали улицы Толстого, Шуйскую и Волжскую, а также построили новый мост через Вторую Речку. Основная цель этого проекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году.