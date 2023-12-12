10:39 (мск), источник: AmurMedia.ru
«Резиновые квартиры» проверили полицейские в Хабаровском крае
Улов правоохранителей — 32 нелегала, 28 постановлений о возбуждении уголовных дел и 371 административное правонарушение.
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Оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира-2023» прошло в Хабаровском крае, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД. Основная цель операции — выявление фиктивно зарегистрированных граждан РФ и фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства. Сотрудники полиции проверили свыше 570 мест проживания указанных категорий лиц. На предмет соблюдения законодательства РФ было проверено порядка 1600 лиц, из них более 400 — граждане России и свыше 1100 иностранцы.
По итогам рейдов направлено 28 материалов для принятия решений о возбуждении уголовных дел по ст. 322 (незаконное пересечение Государственной границы страны), 322.2 (фиктивная регистрация иностранного гражданина), 322.3 (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Два уголовных дела уже возбуждены, по остальным ожидается решение.
Богатый улов и на административные правонарушения — 371, все связаны с нарушением правил въезда на территорию страны и нарушений правил пребывания в России.
Обнаружены три иностранных гражданина, которые по решению суда уже должны были покинуть страны, но «задержались». Сейчас их готовят к принудительному выдворению. Еще 32 иностранца находились в России незаконно.