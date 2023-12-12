11:12 (мск), источник: Татарстан 24
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Татарстане
В регионе прогнозируется юго-восточный ветер.
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Гидрометцентр РТ сообщили об усилении ветра в республике с 12 по 15 декабря. В совокупности с низкими температурами они повышению риск переохлаждений и обморожений, предупредили в ведомстве.
Сегодня в регионе прогнозируется юго-восточный ветер. Ночью его порывы могут достигать 14 м/с, а днем — 15−17 м/с. Температура воздуха ночью и утром составит от −18 до −23 градусов, а в восточных районах может опуститься до −25 до −30 градусов. Днем ожидается от −14 до −19 градусов, при этом на востоке региона будет холоднее — до −22 градусов.
В связи с погодными условиями возможно образование гололедицы на дорогах.
Ранее мы писали, что казанцы жалуются на холод в общественном транспорте. Люди вынуждены ждать автобусы на морозе целыми часами, а когда транспорт все же приезжает, им приходится ехать в жутком холоде.