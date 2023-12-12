10:07 (мск), источник: Городской репортер
В военном госпитале Ростова не приняли бойцов ВС РФ
Раненых бойцов из зоны СВО не приняли на лечение в военном госпитале Ростова.
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Об этом сообщает 161.ru. Военный госпиталь Ростова не принял четырех бойцов СВО с различными травмами и ранениями. При этом 11 декабря у них заканчиваются отсрочки.
«Сегодня мальчики поехали в филиал госпиталя, где им [ранее] дали отсрочку до 11 декабря, и должны попасть к неврологу. Он должен провести дополнительное обследование и собрать полную картину медобследования. Из [администрации] госпиталя на улице Дачной нам так никто не позвонил», — сообщила 161.ru мать одного из бойцов Светлана Матвеенкова.
Женщина отметила, что бойцов обследовали в госпитале на улице Дачной, но на лечение принимать отказались. В результате бойцы хотят обратиться в прокуратуру.
«Они будто специально время затягивают. На Дачную их не пускают якобы из-за того, что у них нет документов, даже временных удостоверений. Поэтому если всё не зафиксируют, то могут их признать дезертирами», — заявила мать бойца.
Бойцы из зоны СВО прибыли на лечение в Ростов еще 4 декабря, однако госпитализировать их в военном госпитале отказались.