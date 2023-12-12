В Казнете показали, как КНБ «следит» за переписками в WhatsApp

На видео снят экран монитора, изображение на нем разделено на множество отдельных окон, в которых идет одновременный обмен сообщениями.
Как отметили специалисты Stopfake.kz, к Казахстану это видео никого отношения не имеет.
Этот видеоролик появился в соцсетях в конце октября 2023 года. Его также массово распространяли пользователи в Узбекистане и Дагестане, утверждая, что таким образом власти взламывают и отслеживают сообщения в мессенджерах (по разным версиям в Telegram или WhatsApp).
Видео, уточняют аналитики, плохого качества, но тем не менее в кадре видно, что используемый мессенджер имеет интерфейс, отличающийся и от Telegram, и от WhatsApp. Происходящее на экране больше всего напоминает массовую рассылку рекламных спам-сообщений в китайском мессенджере WeChat.
«Таким образом, утверждение о том, что на видео показано, как КНБ отслеживает переписку казахстанцев в WhatsApp, ложное», — сказано в заключении.
Ранее был развеян очередной фейк. Тогда в одном из рассылаемых сообщении говорилось, что казахстанцам выплатят деньги к концу 2023 года. Это неправда.