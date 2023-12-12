10:18 (мск), источник: АиФ Красноярск
Их Красноярска более чем на 10 часов задерживается рейс на вылет в Таиланд
Транспортная прокуратура Красноярска проверяет соблюдение прав пассажиров.
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Транспортная прокуратура Красноярска проверяет соблюдение прав пассажиров авиарейса из Красноярска в Пхукет. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В аэропорту Красноярска была объявлена задержка авиарейса в Пхукет (Таиланд). Продолжительность задержки составила более 13 часов.
Вылет должен был состояться в 23:30 11 декабря. Однако по техническим причинам его перенесли на 14:00 12 декабря.
ТАСС приводит цитату источника: «дважды буксировали воздушное судно на взлёт, но оба раза взлёт не состоялся». О технических причинах не сообщается.
Вылета ожидают 387 пассажиров, среди которых 18 детей. Ведомство приняло более 15 обращений по поводу задержки вылета.
Добавим, что в Красноярске установились сильные морозы ниже 30 градусов.