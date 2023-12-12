Жителям Центрального района Петербурга пересчитают плату за коммуналку

Как сообщили в надзорном ведомстве 12 декабря, было установлено, что ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района» выставляло жильцам дома 16, лит. А по ул. Марата платежные документы без учета совокупного потребления нескольких самостоятельных объектов недвижимости. В результате применялся некорректный расчет платы по ЖКУ «холодное водоснабжение на содержание общего имущества» и «водоотведение на содержание общего имущества», уточняется в сообщении.
Руководству управляющей компании было внесено представление с требованием произвести перерасчет начислений. Устранение выявленных нарушений находится на контроле, заверили в прокуратуре.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура также потребовала сделать перерасчет за отопление жильцам в Выборгском районе Петербурга.