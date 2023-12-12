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11:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Жителям Центрального района Петербурга пересчитают плату за коммуналку

Прокуратура Санкт-Петербурга обязала управляющую компанию в Центральном районе города произвести для жителей перерасчет платы за коммунальные ресурсы.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве 12 декабря, было установлено, что ООО «Жилкомсервис № 2 Центрального района» выставляло жильцам дома 16, лит. А по ул. Марата платежные документы без учета совокупного потребления нескольких самостоятельных объектов недвижимости. В результате применялся некорректный расчет платы по ЖКУ «холодное водоснабжение на содержание общего имущества» и «водоотведение на содержание общего имущества», уточняется в сообщении.

Руководству управляющей компании было внесено представление с требованием произвести перерасчет начислений. Устранение выявленных нарушений находится на контроле, заверили в прокуратуре.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура также потребовала сделать перерасчет за отопление жильцам в Выборгском районе Петербурга.

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